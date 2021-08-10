Український хореограф і співак Дмитро Коляденко розповів про особисте з Іриною Білик
Як пише Politeka.net, Дмитро Коляденко є успішним українським шоуменом. Красунчик на початку двохтисячних завів роман з Іриною Білик, проживши з нею два з половиною роки. Хореограф вирішив згадати про найбільш особисте з популярною співачкою, про що розповіли на сторінці в Instagram "Зоряного шляху".
Дмитрійй зазначив, що вирішив перевіриться в лікарні. Тому перед першою близькістю довелося почекати два тижні, поки видадуть довідку.
"Просто я не люблю презервативи, так березі себе і партнерку. Обожнюю, щоб було з любов'ю і без всякої хімії, - розповів Коляденко", - написано в публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Молодець"," та дістали вже, кому це взагалі цікаво", " а вони що, знову разом?", "Вона про це давно розповідала в інтерв'ю)".
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