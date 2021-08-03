Известная украинская певица Ирина Билык покрасовалась дорогим авто, на котором приехала на собственный концерт

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В нем Билык показала свой стильный образ и поделилась размышлениями о будущем.

«Прилетела на свой сольный концерт! Tesla Model Х выглядит как внушительная декорация к моему новому шоу. А вы готовы к тому, что скоро машины начнут летать?», - обратилась к своим поклонникам певица.

На снимке она показала, как выходит из дорогой машины. Билык одета в черное платье, блестящий пиджак и высокие черные сапоги. Такой образ выглядит очень стильно и идеально подходит к черному авто с футуристичным дизайном.

Под постом певицы, которая недавно решила развестись с Асланом Ахмадовым, отметился другой ее бывший муж, шоумен Дмитрий Коляденко.

«Ира! Ты крутая!», - написал он.

Поклонники тоже не смогли пройти мимо нового поста певицы, не засыпав ее комплиментами.

«Красотка», «Ира ты огонь», «Две красотки», «Наша королева», «Какая же вы шикарная», «Ирочка, ты как дорогой коньяк: с каждым годом выглядишь все лучше... Обожаю тебя!», - пишут люди.

Напомним, Ирина Билык после развода с Асланом призналась, кто ее любимый мужчина.

Как сообщала Politeka, Ирина Билык огорошила известием о новом разводе.

Также Politeka писала, что сын Ирины Билык после развода родителей растрогал новым снимком.