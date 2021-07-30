51-летняя украинская певица Ирина Билык сообщила о разводе

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новостью со своими фолловерами в Инстаграм.

«Уже официально разведена», - ответила певица на вопрос поклонников своем семейном положении.

Билык расторгла брак со своим пятым мужем, российским фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым. Пара была вместе продолжительное время и даже завела ребенка, обратившись за помощью к суррогатной матери.

Ранее Билык отмечала, что причиной расставания стал тот факт, что они с мужем стали очень редко видеться. Певица заявила, что Ахмадов практически перестал приезжать в Украину, и они живут на две страны. При этом певица не отрицает, что 48-летний Ахмадов отличный отец.

Также Билык показала фото с своими сыновьями – Глебом Оверчуком и Табризом Ахмадовым. ОТметим, Глеб родился в браке Билык со вторым мужем Андреем Оверчуком. который работает моделью.

Напомним, что Билык "сразила" своим смелым экспериментом с внешностью.

Как Politeka писала, что Билык появилась в необычной обстановке, заставив фанатов переживать.

Также Politeka сообщала, что cын Ирины Билык после развода родителей растрогал новым снимком: "Никогда не предаст!"