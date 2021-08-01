Знаменитая украинская певица Ирина Билык ответила на личные вопросы после развода с режиссером Асланом Ахмадовым
Как передает Politeka.net, Ирина Билык является народной артисткой Украины. Она известна не только как талантливый композитор и певица, но также и подробностями из личной жизни. Красавица уже в четвертый раз разводится, и недавно певица объявила о том, что у неё появился новый избранник.
На этот раз Ирина отвечала на вопросы у себя Инстаграме в формате Историй. Исполнительница предложила поклонником задать вопросы. Как сообщалось ранее, Ирина недавно выложила пост, где заинтриговала фанатов: "Нашла идеального". В добавок к этому тексту, Ирина перечислила звезд украинского шоу-бизнеса, чем дала подсказку.
Поклонники певицы спросили, какие же мужчины нравятся ей, и она ответила, что главное чтобы мужчина был искренним и добрым.
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Самый интригующий вопрос был о новом избраннике Ирины, она на него ответила так: "Их двое".
На фотографии оказались два сына певицы. Глеб - общий сын с вторым мужем Ирины - Андреем Оверчуком. И Табриз, сын от предыдущего брака с Асланом Ахмадовым.
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