51-летняя певица Ирина Билык рассказала поклонникам, как переживает развод с мужем Асланом Ахмадовым

Как пишет Politeka.net, 51-летняя народная артистка Украины Ирина Билык известна не только своими талантами, но и подробностями личной жизни. Заметим, что российский фотограф и продюсер Аслан Ахмадов – был пятым мужем популярной певицы. Пара была вместе долгое время и даже завела ребенка, обратившись за помощью к суррогатной матери.

Как известно, за плечами женщины аж пять браков, от которых у певицы родились два сына: Глеб – общий сын со вторым мужем Андреем Оверчуком и Табриз – сын от брака с Асланом Ахмадовым. Однако в июле этого года певица огорошила фанов известием о разводе.

Позже за кулисами съемок шоу "С Днем рождения, Украина!" Ирина Билык призналась, как переживает очередной развод.

"Чувствую себя независимой каждый раз, когда остаюсь одна в этой жизни. Никто мне не рассказывает, что надо делать. Первый раз - это когда я избавилась от продюсера. Второй - мужа. Думаю, что 2021-й тоже будет для меня годом независимости. Поэтому у нас с Украиной все, как надо", - говорит Ирина Билык.

Ранее Билык отмечала, что причиной развода стал тот факт, что они с мужем стали очень редко виделись, ведь Ахмадов практически перестал приезжать в Украину. При этом певица не отрицает, что 48-летний продюсер – отличный отец.

Ранее Politeka писала, что продюсер "Голоса страны" слил в Сеть первые кадры таинственного шоу с Билык и Дантесом: "Первым героем стал...".

Напомним, что Билык после развода покрасовалась ножками в высоких сапогах, Коляденко не сдержал чувств: "Ира, ты...".

A еще Politeka сообщала, что Ирина Билык после развода с Асланом призналась, кто ее любимый муж: "Их двое!".