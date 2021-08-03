Відома українська співачка Ірина Білик покрасувалася дорогим авто, на якому приїхала на власний концерт
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
У ньому Білик показала свій стильний образ і поділилася роздумами про майбутнє.
"Прилетіла на свій сольний концерт! Tesla Model X виглядає як вражаюча декорація до мого нового шоу. А ви готові до того, що скоро машини почнуть літати?",- звернулася до своїх шанувальників співачка.
На знімку вона показала, як виходить з дорогої машини. Білик одягнена в чорну сукню, блискучий піджак і високі чорні чоботи. Такий образ виглядає дуже стильно і ідеально підходить до чорного авто з футуристичним дизайном.
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Під постом співачки, яка нещодавно вирішила розлучитися з Асланом Ахмадовим, відзначився інший її колишній чоловік, шоумен Дмитро Коляденко.
"Іра! Ти крута!", - написав він.
Шанувальники теж не змогли пройти повз нового поста співачки, не засипавши її компліментами.
"Красуня", "Іра Ти вогонь", "дві красуні", "Наша королева", "яка ж ви шикарна", "Ірочка, ти як дорогий коньяк: з кожним роком виглядаєш все краще... Обожнюю тебе!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Ірина Білик після розлучення з Асланом зізналася, хто її коханий чоловік.
Як повідомляла Politeka, Ірина Білик приголомшила звісткою про нове розлучення.
Також Politeka писала, що син Ірини Білик після розлучення батьків зворушив новим знімком.