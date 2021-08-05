Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк відкрив закулісся зйомок загадкового шоу

Як повідомляє Politeka.net, продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк у своїх Instagram-сторіс опублікував кадри зі зйомок другого сезону грандіозного шоу"Маскарад". За словами продюсера, знімальний процес якраз почався, і вже відомо, що в шоу братимуть участь Ірина Білик і Володимир Дантес.

Тим часом на сторінці проекту в соцмережі також оприлюднили деякі подробиці. Виявилося, що в першу зоряну команду увійшли Юлія Саніна, Маша Єфросиніна і Юрій Ткач. А в другій команді, крім Білик і Дантес буде ще й Ігор Ласточкін.

"Саме таємниче шоу країни під назвою "Маскарад" вже зовсім скоро на 1+1. Першим фантастичним героєм найзагадковішого шоу країни "Маскарад" став папуга з Ріо. Для його фантастичного образу стилісти проекту на чолі з Ольгою Слонь використовували понад 2000 пір'їнок, кожну з яких кріпили вручну. "Вже незабаром папуга продемонструє свій танцювальний та інші таланти в "Маскараді", - йдеться в повідомленні на сторінці проекту.

Нагадаємо, Саніна з кардинально новою зачіскою, показала, що діється на зйомках шоу "Маскарад": Єфросиніна і Ткач у справі.

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" тепер проводить ночі з Машею Єфросиніною: "Не знесудьте".

Також Politeka писала, що Білик, Ласточкін і Дантес готуються до серйозної сутички з Єфросиніною і Саніною в новому шоу: "Оце краса!".