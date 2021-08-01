Знаменита українська співачка Ірина Білик відповіла на особисті питання після розлучення з режисером Асланом Ахмадовим

Як передає Politeka.net, Ірина Білик є народною артисткою України. Вона відома не тільки як талановитий композитор і співачка, але також і подробицями з особистого життя. Красуня вже вчетверте розлучається, і нещодавно співачка оголосила про те, що у неї з'явився новий обранець.

На цей раз Ірина відповідала на питання у себе Instagram у форматі історій. Виконавиця запропонувала шанувальником задати питання. Як повідомлялося раніше, Ірина нещодавно виклала пост, де заінтригувала фанатів:"Знайшла ідеального". На додаток до цього тексту, Ірина перерахувала зірок українського шоу-бізнесу, чим дала підказку.

Шанувальники співачки запитали, які ж чоловіки подобаються їй, і вона відповіла, що головне щоб чоловік був щирим і добрим.

Найбільш інтригуюче питання було про нового обранця Ірини, вона на нього відповіла так: "Їх двоє".

На фотографії опинилися два сини співачки. Гліб-спільний син з другим чоловіком Ірини - Андрієм Оверчуком. І Табриз, син від попереднього шлюбу з Асланом Ахмадовим.

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