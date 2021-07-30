51-річна українська співачка Ірина Білик повідомила про розлучення
Як пише Politeka.net, артистка поділилася новиною зі своїми фоловерами в Instagram.
"Вже офіційно розлучена", - відповіла співачка на питання шанувальників своєму сімейному становищі.
Білик розірвала шлюб зі своїм п'ятим чоловіком, російським фотографом і продюсером Асланом Ахмадовим. Пара була разом тривалий час і навіть завела дитину, звернувшись за допомогою до сурогатної матері.
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Раніше Білик відзначала, що причиною розставання став той факт, що вони з чоловіком стали дуже рідко бачитися. Співачка заявила, що Ахмадов практично перестав приїжджати в Україну, і вони живуть на дві країни. При цьому співачка не заперечує, що 48-річний Ахмадов відмінний батько.
Також Білик показала фото зі своїми синами-Глібом Оверчуком і Табризом Ахмадовим. Відзначимо, Гліб народився в шлюбі Білик з другим чоловіком Андрієм Оверчуком. який працює моделлю.
Нагадаємо, що Білик "убила" своїм сміливим експериментом із зовнішністю.
Як Politeka писала, що Білик з'явилася в незвичайній обстановці, змусивши фанатів переживати.
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