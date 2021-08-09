Маленький сын 51-летней Ирины Билык Табриз показал, что приносит ему наибольшее удовольствие
Как пишет Politeka.net, у 5-летнего сына украинской певицы и российского фотографа Аслана Ахмадова уже есть Инстаграм, в котором администраторы аккаунта показывают жизнь и увлечения звездного малыша. Несмотря на столь юный возраст, Табриз уже является амбасадором детского продюсерского центра.
На свежих фото мальчик позировал в стильных солнцезащитных очках с огромным пакетом в руках. Как оказалось, в пакете Табриз нес только что купленную игрушку.
«Люблю игрушечный шопинг! А вы, любите шопинг?», - подписали фото авторы аккаунта.
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Отметим, что недавно родители мальчика развелись. После развода Табриз живет с мамой, но проводит немало времени с отцом. Недавно Аслан публиковал у себя в Инстаграм сторис о том, как веселится с сыном. Напомним, что Табриза родила суррогатная мать. По материнской линии у мальчика есть старший брат Глеб.
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