51-річна співачка Ірина Білик розповіла шанувальникам, як переживає розлучення з чоловіком Асланом Ахмадовим

Як пише Politeka.net, 51-річна народна артистка України Ірина Білик відома не тільки своїми талантами, а й подробицями особистого життя. Зауважимо, що російський фотограф і продюсер Аслан Ахмадов – був п’ятим чоловіком популярної співачки. Пара була разом тривалий час і навіть завела дитину, звернувшись за допомогою до сурогатної матері.

Як відомо, за плечами жінки аж п’ять шлюбів, від яких у співачки народилися два сини: Гліб – спільний син з другим чоловіком Андрієм Оверчуком і Табриз – син від шлюбу з Асланом Ахмадовим. Однак у липні цього року співачка приголомшила фанів звісткою про розлучення.

Пізніше за лаштунками зйомок шоу "З Днем народження, Україно!" Ірина Білик зізналася, як переживає чергове розлучення.

"Почуваюся незалежною кожен раз, коли залишаюсь одна у цьому житті. Ніхто мені не розказує, що треба робити. Перший раз – це коли я позбулась продюсера. Другий – чоловіка. Думаю, що 2021-й теж буде для мене роком незалежності. Тож у нас з Україною все, як треба", - каже Ірина Білик.

Раніше Білик відзначала, що причиною розлучення став той факт, що вони з чоловіком стали дуже рідко бачилися, адже Ахмадов практично перестав приїжджати в Україну. При цьому співачка не заперечує, що 48-річний продюсер – відмінний батько.

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