Украинский хореограф и певец Дмитрий Коляденко рассказал о личном с Ириной Билык
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Коляденко является успешным украинским шоуменом. Красавчик в начале двухтысячных завел роман с Ириной Билык, прожив с ней два с половиной года. Хореограф решил вспомнить о самом личном с популярной певицей, о чем рассказали на страничке в Инстаграм "Звездного пути".
Дмитрийй отметил, что решил проверится в больнице. Поэтому перед первой близостью пришлось подождать две недели, пока выдадут справку.
"Просто я не люблю презервативы, так берегу себя и партнершу. Обожаю, чтобы было с любовью и без всякой химикатов, - рассказал Коляденко", - написано в публикации.
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