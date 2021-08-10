Украинский хореограф и певец Дмитрий Коляденко рассказал о личном с Ириной Билык

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Коляденко является успешным украинским шоуменом. Красавчик в начале двухтысячных завел роман с Ириной Билык, прожив с ней два с половиной года. Хореограф решил вспомнить о самом личном с популярной певицей, о чем рассказали на страничке в Инстаграм "Звездного пути".



Дмитрийй отметил, что решил проверится в больнице. Поэтому перед первой близостью пришлось подождать две недели, пока выдадут справку.

"Просто я не люблю презервативы, так берегу себя и партнершу. Обожаю, чтобы было с любовью и без всякой химикатов, - рассказал Коляденко", - написано в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Молодец", "Да достали уже, кому это вообще интересно", "А они что, снова вместе?", "Она об этом давно рассказывала в интервью)".

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