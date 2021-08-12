Український шоумен Діма Коляденко розповів, що відбувалося у відносинах з його колишньою дружиною Іриною Білик

Як передає Politeka.net, Дмитро Коляденко є популярним ведучим, хореографом та шоуменом. Як відомо, у нього були стосунки зі співачкою і композитором Іриною Білик. Вони були в шлюбі 5 років, після чого розлучилися в 2006-му році. Також, нещодавно Дмитро став одним із суддів нового шоу"Співають всі".

В інтерв'ю з виданням "Viva", Діма Коляденко розповів подробиці про стосунки з Іриною Білик під час шлюбу.

"Якщо люди сваряться, значить вони люблять один одного. Ми коли жили 5 років в цивільному шлюбі, у нас сварки були раз на два тижні. То я викидав дивани, то різав картини, то заклеював її косметику, а потім вибачався, втік в найдорожчі магазини столиці і купував найдорожчі і кращі речі. Ми жили по-італійськи-раділи, веселилися, співали і лаялися! Я ревнував, тому що я дуже ревнивий чоловік і міг ревнувати її навіть до стовпа.", зізнався Діма Коляденко.

Зараз, навіть через роки, колишнє подружжя зберігає хороші відносини і дружать. Дмитро розповів, що нещодавно був на вечірці, де була Ірина з дітьми. Вони добре провели час, їли раків і співали пісні.

"Сьогодні я можу сказати, що ми друзі і мені так подобається, що ми дружимо. Я дарую Ірі подарунки, вона мені подарувала прекрасний парфум. Це сталося вранці, і я так зрадів, що не потрібно заїжджати в магазин за новим парфумом — моя пташка вже подбала, щоб я пах на зйомках. Тому я щасливий, що дружу зі своїми колишніми", розповів виданню хореограф.

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