Украинский шоумен Дима Коляденко рассказал, что происходило в отношениях с его бывшей женой Ириной Билык
Как передает Politeka.net, Дмитрий Коляденко является популярным ведущим, хореографом и шоуменом. Как известно, у него были отношения с певицей и композитором Ириной Билык. Они были в браке 5 лет, после чего развелись в 2006-ом году. Также, недавно Дмитрий стал одним из суддей нового шоу "Співають всі".
В интервью с изданием "Viva", Дима Коляденко рассказал подробности об отношениях с Ириной Билык во время брака.
"Если люди ссорятся, значит они любят друг друга. Мы когда жили 5 лет в гражданском браке, у нас ссоры были раз в две недели. То я выбрасывал диваны, то резал картины, то заклеивал ее косметику, а потом извинялся, бежал в самые дорогие магазины столицы и покупал самые дорогие и лучшие вещи. Мы жили по-итальянски — радовались, веселились, пели и ругались! Я ревновал, потому что я очень ревнивый человек и мог ревновать ее даже к столбу.", признался Дима Коляденко.
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Сейчас, даже спустя годы, бывшие супруги сохраняют хорошие отношения и дружат. Дмитрий рассказал, что недавно был на вечеринке, где была Ирина с детьми. Они хорошо провели время, ели раков и пели песни.
"Сегодня я могу сказать, что мы друзья и мне так нравится, что мы дружим. Я дарю Ире подарки, она мне подарила прекрасный парфюм. Это случилось утром, и я так обрадовался, что не нужно заезжать в магазин за новым парфюмом — моя птичка уже позаботилась, чтобы я пах на съемках. Поэтому я счастлив, что дружу со своими бывшими", рассказал изданию хореограф.
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