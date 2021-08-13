Продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін розповів про свої стосунки з Іриною Білик після розлучення

Як повідомляє Politeka.net, Юрій Нікітін є відомим українським продюсером. Раніше, він сам був музикантом, після чого почав працювати з виконавцями і групами. Він також є продюсером Вєрки Сердючки. Як відомо, у нього були стосунки з відомою артисткою Іриною Білик.

Нещодавно він дав інтерв'ю виданню "Гордон", в якому розповів про те, що відчував після того, як Ірина Білик завагітніла від іншого чоловіка відразу після розлучення.

Він розповів, що вони з Білик розійшлися як чоловік і жінка, оскільки в той період, за його словами "була тільки робота". Юрій не розумів, що потрібно жінці і після розставання він залишався тільки її продюсером.

"Мені було боляче дуже. І прямо розставання було для мене чимось дуже складним. Я просто тоді в принципі мало що розумів, і тим більше я не розумів, що за кожним таким болючим розставанням завжди приходить щось дуже велике і круте. І чим це розставання болючіше, тим, можливо, щось більш яскраве ти отримуєш в результаті", зізнався Юрій Нікітін.

За його словами, цей біль тривав не так довго, тому що незабаром він зустрів свою майбутню дружину Ольгу Горбачову.

Коли він дізнався, що Ірина завагітніла, то ревнощів не було, тільки був присутній страх з приводу кар'єри.

"Тобто у мене не було ніяких ревнощів. Я взагалі не дуже ревнивий чоловік, якщо так, правдиво, сказати... Але у мене був страх. Тоді ж ще криза почалася... Буде артист працювати, не буде артист працювати? Вже якісь стали меркантильні питання виникати в голові", розповів Юрій Нікітін.

Але вже в 2000-му році Ірина дала великий концерт і вони випустили альбом "Ома".

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