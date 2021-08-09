Жена известного украинского продюсера Юрия Никитина Ольга Горбачева показала подтянутую фигуру, которой очень гордится

Знаменитость поделилась новым вдохновляющим постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем 40-летняя певица решила показать, в какой идеальной форме она поддерживает свою фигуру.

«И только после 40 я стала похожа на модель Victoria’s Secret. А говорили годы берут своё...Врали. Годы берут ТВОЁ!», - написала Горбачева.

На новых снимках она позирует под открытым небом. Знаменитость одета в коричневый купальник-бикини, а сверху накинула полосатую рубашку. Фигура Ольги действительно впечатляет идеально плоским животом и стройными ногами.

Поклонники певицы не могли не оценить ее достижение по достоинству.

«Ой, дайте секрет!!!! Это закрыть рот и жрать на полведра меньше?», «Фигура шик браво! После 2 беременностей», «Вы многим двадцатилетним нос утрете. Красотка)», «Все лучшее впереди!!», «Шикарно очень выглядит», «А после 50 юху..... еще круче!!», «Афродита», - пишут люди в комментариях.

Отметим, что муж Ольги, Юрий Никитин, прославился работой со многими украинскими артистами, среди которых были Андрей Данилко и группа KAZKA.

Напомним, жена продюсера Сердючки и KAZKA показала себя в купальнике и откровенно рассказала об "озабоченности".

Как сообщала Politeka, жена продюсера Верки Сердючки объявила, что уходит и призналась в страхе.

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