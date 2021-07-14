Жена Юрия Никитина, продюсера Верки Сердючки, сделала громкое заявление
Так, певица Ольга Горбачева в день своего 40-летия, которое отпраздновала 12 июля, объявила о завершении своей карьеры. Девушка отдала 25 лет жизни телевидению и 15 лет - музыке.
О том, что она приняла решение завершить проект, Горбачева сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив пост атмосферными фото и небольшим разъяснением, передает Politeka.net. Певица призналась, что решение "созревало несколько лет и не связано с ее замужеством". Напоследок Горбачева решила раздать своим фанатам утешительные призы - скидку на ее последний концертный тур, который состоится этой осенью.
"Знаю-знаю, вы выросли на этих песнях, передачах и всё такое... И очень жалею о тех годах, когда мы не могли с вами вот так общаться, и я не знала, что Ольга Горбачёва вами любима🧡 Благодарю", - написала жена Никитина.
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Публика с энтузиазмом кинулась комментировать:
"👏Мои поздравления! Может рановато умирать? Я ещё не успела на Ваш концерт попасть и выразить свою благодарность и восхищение!"
"Обожаю😂 самый оригинальный пост в ДР😄👍👏 не знаю на счёт заканчивается))) значит что-то точно новое начинается)"
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