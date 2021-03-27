Украинская певица и жена продюсера Юрия Никитина Ольга Горбачева решила поразмышлять на тему выгорания

Сейчас Ольга Горбачева ведет специальный й проект на YouTube под названием «Сила женщины», где рассказывает, какие существуют инструменты для развития внутренней силы прекрасной половины человечества.

Кроме того, она приглашает известных украинских личностей, которые делятся своими историями.

Несмотря на личный проект и занятость у Ольги и хватает еще и времени на свою страницу в Instagram, где певица достаточно активно публикует новые фотографии, а также делится своими размышлениями.

Так, она решила поговорить со своими подписчицами о выгорании, а также проиллюстрировала свое мнение интересной фотографией.

На ней Горбачева застыла в позе наслаждения возле экзотического растения. На Ольге был миниатюрный топ, расшитый бисером и сережки.

«Знакомо вам ощущение выгорания? Что в такие моменты помогает восстановиться? ⠀ - Выгорание знакомое, но оно происходит все реже и реже, потому что я знаю, что за это будет большая плата, если я провороню тот момент, когда я что-то могу, но сил осталось мало. Это мероприятие на территорию жизненного запаса. Важно на территорию туда не заходить. Потому что это как кредит в банке, будут высокие проценты. Важно повторять ритуалы, которые вас восстанавливают: то молитва, медитация, или поход в музей, или ванна с солью заранее. Если вы пропустите момент, то плата будет высока» - написала Ольга.

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