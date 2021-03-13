Украинская певица и жена продюсера Юрия Никитина Ольга Горбачева поделилась своими философскими размышлениями на тему того, как сложно быть собой в современном мире
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Горбачевой в соцсети.
Так, в аккаунте жены продюсера появилось яркое фото, на котором она босиком позирует на тротуаре во время дождя. При этом она протянула руки к небу, словно наслаждаясь капельками, падающими на нее.
На Ольге можно увидеть интересный наряд - длинную блестящую юбку и миниатюрный топ.
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Такое оригинальное фото она дополнила своими размышлениями о том, как люди стараются быть не теми, кем они являются на самом деле.
"Быть собой в Digital мире - большая роскошь и смелость. Многим ли из тех, за кем вы наблюдаете, она доступна? Думаю, минимальному количеству людей... Насколько она доступна, например, мне? Всегда ли у меня получается быть собой, быть естественной, и при этом быть довольной собой? И вообще, почему быть собой - роскошь?" - спросила она.
Также Горбачева призналась, что порой пытается быть более утонченной версией себя.
"Получается ли у меня? Только иногда... Можно выгнать девушку из Кривого Рога, но Кривой Рог из девушки - нет", - иронизировала она.
В комментариях женщину поддержали и признались, что порой испытывают аналогичные "трудности".
"Оля, серьезно? Кривой Рог - это навсегда?", "Все получается", "Даже лучше, чем в телевизоре", "У меня так с Троещиной", - пишут в комментариях.
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