Почти всю зиму Юрий Никитин с семьей провели на Бали, как выяснилось, не только из-за отдыха

Продюсер многих украинских звезд, в частности, KAZKA и Андрея Данилко, Никитин решил провести зимний отпуск с родными в экзотической стране. Но насладиться отдыхом им не удалось - рай в отдаленном уголке планеты превратился в кошмар.

Никитин впервые рассказал о случившемся в эфире "Світського життя" с Екатериной Осадчей, передает Politeka.net. Ведущая поинтересовалась, почему они с женой и дочерьми так долго находились за границей - складывалось впечатление, что эмигрировали.

Оказывается, жена Никитина, певица Оля Горбачева, и дети подхватили опасный недуг.

«Мы действительно были на Бали долго, потому что семья моя заболела, очень серьезно. Выглядело все романтично и классно, сначала, но потом, когда мы должны были улетать, заболели дети, заболела жена, все превратилось в ужас, который продолжался очень долго. И мы просто не могли улететь оттуда», — поделился Никитин.

Осадчая предположила, что его семья заболела коронавирусом, однако тот огорошил ответом: «Хуже. Это специфическая болезнь. Не буду сейчас комментировать... Госпитали и все остальное, очень серьезная история», — уточнил Никитин.

Сейчас с его близкими уже все хорошо.

Ранее мы рассказывали, Горбачева активно делилась кадрами со сказочного Бали (ведь заболели они с дочками, считай, уже в самом конце отпуска). Певица позировала в откровенных бикини на фоне роскошных пейзажей. К примеру, она разгорячила публику кадром с завтраком на воде. На ней был темно-фиолетовый купальник "волнистой" формы.

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