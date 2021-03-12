Украинская певица и жена продюсера Юрия Никитина Ольга Горбачева похвасталась новым микробикини терракотового цвета

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певица похвасталась идеальными изгибами, надев бикини и взяв разносы с едой в обе руки.

В кадре Ольга предстала в одном лишь бикини, убрав волосы назад, обнажив шею на которой красовалось золотое украшение. Также на руках знаменитости также висели два золотых браслета.

Фото сделано на фоне пляжа, а на разносах у девушки пирожные и тортики. Такие манящие вкусняшки, превращающие любую фигуру в бесформенное состояние. Однако Ольга утверждает обратное, она заявила, что записала аффирмации, благодаря которым можно "есть и худеть".

"Аффирмации для стройности? Такого еще не было. Но я сделала это!", - написала певица.

Фолловеры не устояли и стали писать для Ольги множество прекрасных слов, описывая ее нежность, идеальную фигуру и красоту.

Колонка комментариев запестрела смайлами, огоньками и сердечками, показывая, как понравился снимок знаменитости:

"Красотка 🔥🔥🔥❤️", "Фигурка 🔥🔥🔥🔥", "И стройнею!", "Это такая крутая идея 🔥 супер❤️", "Неужели мечта всех девушек Земли выполнима? Есть и худеть - это же 🔥".

Не прошла мимо и подружка певицы Оля Полякова, она, как всегда, прямолинейно и искренне высказала:

"Вот зачем врешь? Вы ж не едите ничего, вместе с Никитиным!😂", - написала Полякова, в шутку упрекнув Горбачеву во вранье.

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