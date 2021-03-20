Певица, жена продюсера Юрия Никитина, Ольга Горбачева, поделилась кадрами волшебного отдыха

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ольга Горбачева разместила фото в котором позирует в бассейне, показывая идеальную фигуру и необычное бикини с причудливыми узорами.

Жена известного продюсера показала себя в воде, держась на водной глади, обворожительно улыбаясь. Кадр был снят сверху вниз, показывая женщину почти в полный рост в бирюзовых волнах. Известно, что Ольга отдыхает в Дубае.

"Почему муж так часто отпускает меня в отпуск одну? Потому что это единственный способ сделать человека, с которым он живет, выносимым, ненадолго терпеливым и снова улыбчивым😁"

Так прокомментировали Ольга свое волшебное фото, обозначив хештегами "7 жизней Женщины" и "Сила равновесия".

Поклонники Ольги отметили, что ее муж правильно делает, давая своей любимой возможность побыть в разлуке, впитывая солнечные лучики, любуясь природой и насыщаясь новыми эмоциями.

"Очень правильный муж🙌", "100%🔥🔥🔥", " Отпускают того, кто спрашивает разрешение) мужу респект 👏", - откликнулись поклонники знаменитости, поддержав мужа певицы.

Известно, что Ольга и Юрий вместе уже более 21 года, однако в их паре был перерыв, и после разрыва, вместе они находятся четыре года. О своих отношениях знаменитости говорят, что переосмыслили их, и теперь пытаются прожить каждый день так, будто только познакомились, и хотят понравиться друг другу. Так им удается сохранить романтические отношения вы течение продолжительного периода времени.

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