"Чего и вам желаю"

Певица и жена продюсера Юрия Никитина Ольга Горбачева откровенно рассказала о своем отношении к интимным вопросам

Знаменитость ответила на критику недоброжелателей в новом посте на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, в новом посте Горбачева отреагировала на критику своего вебинара, посвященного интимным вопросам, который она анонсировала ранее.

«Для тех, кто не видит разницы между сексом и сексуальной энергией, отвечу: «Да, я и правда озабоченная». Не той частью жизни, в которой вы так закрепощены, что сводите ее к банальности. А вот той частью жизненной энергии, которая дает СИЛУ буквально на всё, - да, озабочена, и сильно. Чего и вам желаю», - откровенно написала Ольга.

Этот пост она решила проиллюстрировать яркой фотографией со своего отдыха. На снимке певица сидит в купальнике-бикини и шляпе на фоне зелени и красных цветов. Волосы Ольги распущены, а на ее губах можно заметить легкую улыбку.

Подписчики тут же отреагировали на новый пост знаменитости.

«Шикарная», «Обожаю», «Ну шикарные ноги, Ольга», «Это очень прекрасно!», «Умничка, держись своих планов, главное чтоб посты были не ради пиаров», - пишут люди.

Отметим, что муж Ольги, Юрий Никитин, прославился работой со многими украинскими артистами, среди которых были Андрей Данилко и группа KAZKA.

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