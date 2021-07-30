Певица Ольга Горбачева отправилась за границу в поисках духовного просветления

40-летняя звезда, как известно, недавно объявила о завершении своей 25-летней карьеры на сцене и ТВ. Горбачева собирается красиво поставить точку и устроить прощальный тур. Отдохнуть и набраться сил перед последним рывком красотка-блондинка отправилась на Кипр.

Они с мужем, продюсером Юрием Никитиным, подопечной которого много лет является Верка Сердючка, любят расслабляться на этом острове в Средиземном море, и не только из-за живописных пейзажей.

Журналу Viva! Горбачева рассказала, что отметила свои именины походом в монастырь Киккос, где особенно ощущает "творческий поток". По словам певицы, здесь находится чудотворная икона, которую апостол Лука писал якобы с самой Богородицы, обладающая мощной энергетикой.

"Я нашла ответ на вопрос, который меня давно терзал, — решилась на прощальный тур Ольги Горбачевой. Он начнется осенью, и я надеюсь, что доверие к высшим силам защитит меня от страха проститься с прошлым", — поделилась звезда.

Ольга призналась, что завершить карьеру - было для нее самым сложным решением в жизни. И сейчас она хочет как можно дольше побыть вместе с семьей в отпуске, так как по приезду в Киев ее ждет тяжелая работа по подготовке к прощальному туру.

Напомним, что продюсер KAZKA и Андрея Данилко Никитин впервые раскрыл правду о необычной болезни жены

Как сообщала Politeka, Горбачева показала себя в купальнике и откровенно рассказала об "озабоченности": "Да, я и правда..."

Также Politeka писала, что жена Никитина в миниатюрном топе застыла в позе наслаждения: "Плата будет высокая"