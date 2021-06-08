Известный украинский продюсер Юрий Никитин рассказал, что звездам часто предлагают деньги за "дополнительные" услуги

Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер Юрий Никитин в интервью в программе "В гостях у Гордона" раскрыл некоторые тайны украинского шоу-бизнеса, в частности, рассказал о пикантных услугах, которые предлагают певицам и певцам за деньги.

По словам Юрия, артистам часто предлагают остаться, например, после корпоратива и оказать "дополнительные" услуги за вознаграждение. Однако, его подопечные на такие предложения не соглашаются, и он вообще против таких предложений. "Потому что это совершенно другой бизнес и совершенно другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего", – заявил продюсер. И также отметил: "Очень многие девушки приходят в коллективы удачно выйти замуж".

При этом Никитин отметил, что некоторые его коллеги-продюсеры специально создают коллективы для такого вида заработка. "Как женские группы, так и мужские. И много таких людей... Вот я смотрю на артиста и понимаю, что мне его реально жаль", - говорит он.

Юрий также рассказал, что за ночь с экс-солисткой его группы "NikitA" Дашей Астафьевой предлагали очень крупные суммы. Артистка в 2009 году получила титул Playmate of the Month американского журнала Playboy, и после этого стала настоящей суперселебрити. "Ну, максимально – я не помню... Цифры звучали большие – 50-100 тысяч [долларов]. Разные цифры звучали", – рассказал Никитин. Он также добавил, что Астафьева никогда не соглашалась на такие предложения.

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