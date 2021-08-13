Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин рассказал о своих отношениях с Ириной Билык после развода

Как сообщает Politeka.net, Юрий Никитин является известным украинским продюсером. Ранее, он сам был музыкантом, после чего начал работать с исполнителями и группами. Он также является продюсером Верки Сердючки. Как известно, у него были отношения с известной артисткой Ириной Билык.

Недавно он дал интервью изданию "Гордон", в котором рассказал о том, что чувствовал после того, как Ирина Билык забеременела от другого мужчины сразу после развода.

Он рассказал, что они с Билык разошлись как мужчина и женщина, поскольку в тот период, по его словам "была только работа". Юрий не понимал, что нужно женщине и после расставания он оставался только её продюсером.

"Мне было больно очень. И прямо расставание было для меня чем-то очень сложным. Я просто тогда в принципе мало что понимал, и тем более я не понимал, что за каждым таким болезненным расставанием всегда приходит что-то очень большое и крутое. И чем это расставание болезненнее, тем, возможно, что-то более яркое ты получаешь в итоге", признался Юрий Никитин.

По его словам, эта боль длилась не так долго, потому что вскоре он встретил свою будущую жену Ольгу Горбачеву.

Когда он узнал, что Ирина забеременела, то ревности не было, только присутствовал страх по поводу карьеры.

"То есть у меня не было никакой ревности. Я вообще не очень ревнивый человек, если так, правдиво, сказать... Но у меня был страх. Тогда же еще кризис начался... Будет артист работать, не будет артист работать? Уже какие-то стали меркантильные вопросы возникать в голове", рассказал Юрий Никитин.

Но уже в 2000-ом году Ирина дала большой концерт и они выпустили альбом "Ома".

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