51-річна співачка Ірина Білик, яка переживає розлучення з чоловіком Асланом Ахмадовим, вразила чуттєвою фотосесією в ліжку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала яскраве фото, на якому позувала, лежачи в ліжку. Білик була одягнена в коротку сукню і чорні колготки. Вона поніжилася в ліжечку, трохи задерши ніжки вгору. Фото вийшло дуже спокусливим.

"Коли я вчилася в школі, дуже не любила ніч, а тепер ніч це мій улюблений час доби! А ви що більше любите-день🌝 або ніч🌚?",- заговорила про особисте зірка.

У коментарях красуні залишили безліч приємних слів. Також шанувальники стали ділитися своїми уподобаннями з приводу денного і нічного часу.

"Яка ви красуня Ірина", "Спи собі сама", "Дуже красиві фотографії Ірина. Я також люблю ніч", "шикарна", "дуже красива леді", "Вночі приходить твоя муза. Пишеш і співаєш", "найкрасивіша", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Білик похвалилася стрункими ніжками у високих чоботях, колишній чоловік не стримав емоцій: "Іра, ти...".

Раніше Politeka писала, що Коляденко відверто розповів про інтимний зв'язок з Іриною Білик: "обожнюю, щоб...".

Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик здивувала заявою після розлучення з Ахмадовим: "Коли я позбулася...".