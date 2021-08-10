51-летняя певица Ирина Билык, которая переживает развод с мужем Асланом Ахмадовым, впечатлила чувственной фотосессией в кровати

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала яркое фото, на котором позировала, лежа в постели. Билык была одета в короткое платье и черные колготки. Она понежилась в кроватке, немного задрав ножки вверх. Фото получилось очень соблазнительным.

«Когда я училась в школе, очень не любила ночь, а теперь ночь это моё любимое время суток! А вы что больше любите - день🌝 или ночь🌚?», - заговорила о личном звезда.

В комментариях красотке оставили множество приятных слов. Также поклонники стали делиться своими предпочтениями по поводу дневного и ночного времени.

«Какая вы красавица Ирина», «Спи собі сама», «Очень красивые фотографии Ирина. Я также люблю ночь», «Шикарная», «Очень красивая леди», «Ночью приходит твоя муза. Пишешь и поешь», «Самая красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Билык похвасталась стройными ножками в высоких сапогах, бывший муж не сдержал эмоций: "Ира, ты...".

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