Вот это да!

Украинская певица Ирина Билык, которая переживает развод с мужем Асланом Ахмадовым, заинтриговала появлением в компании бывшего любовника

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала короткое видео, на котором отдыхает на яхте вместе с хореографом и шоуменом Дмитрием Коляденко. Как известно, Коляденко и Билык более двух лет были в отношениях и фактически состояли в гражданском браке. На видео парочка повторяла сцену из культового фильма «Титаник». Билык стояла на носу яхты, а Коляденко держал ее сзади.

«Хм. Что бы это значило?», - загадочно подписала видео звезда.

Стоит отметить, что отношения артистов закончились еще в далеком 2006 году, но пара сумела сохранить дружеские отношения. Недавно Билык даже публично поздравляла бывшего возлюбленного с днем рождения в Инстаграм.

Добавим, что Коляденко на днях также публиковал фото с отдыха. Мужчина загорал на солнце, демонстрируя прекрасные виды.

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