51-річна українська співачка Ірина Білик відверто розповіла, що не вважає себе красивою

Як пише Politeka.net, нещодавно народна артистка України Ірина Білик пережила чергове розлучення із російським продюсером та фотографом Асланом Ахмадовим, який був п’ятим чоловіком Білик. Пара тривалий час прожила разом та навіть завела сина Табриза, якого їм народила сурогатна матір.

За словами самої Білик, вони розійшлися через те, що Аслан рідко приїжджав до України, а жити на дві країни співачка не змогла.

У своєму Instagram Білик зізналася, що насправді не вважає себе красивою й не знає чому.

"Мені дуже часто говорять, що я красива, а я ніколи так не вважала ...Що це? Комплекси з дитинства або наслідки невдалих відносин з колишніми? А як думаєте ви?", - розмірковує зірка.

На публікацію Білик відгукнувся співак Олександр Пономарьов, який написав Ірині, що вона "дуже гарна". Шанувальники також підтримали свого кумира та написали багато приємних коментарів.

"Ви дуже красива! І зовні і внутрішньо! Ваші пісні і добре серце - ось найголовніша Ваша краса! Ви дуже жіночна!", " Ви дуже красива😍 і одна єдина❤️", " 😍 Ірина, Ви красуня з красивою, світлою і доброю душею ✨💓", " Ви найвродливіша жінка у світі!😍", "Ірина, ви дуже красива! ❤️🔥❤️❤️❤️", - пишуть у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що екс-чоловік Ірини Білик похвалився спогадами про їхній "італійський" шлюб: "Викидав дивани, різав картини"

Нaгaдaємо, що Ірина Білик в чорних колготках поніжилася в ліжку, заговоривши про особисте: "Мій улюблений час..."

A ще Politeka повідомлялa, що Коляденко розговорився про близькість з Іриною Білик: "Обожнюю, щоб було без...".