Екатерина Осадчая подчеркнула округлившийся животик роскошным платьем
Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Катя Осадчая 19 августа в третий раз стала мамой - у нее и Юрия Горбунова родился сын.
Звезда уже даже выписалась из больницы, но продолжает ностальгировать и выкладывать архивные фото в Instagram, на которых все еще находится в положении.
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Так, она показала новый стильный образ со съемок и покорила сеть. Для съемок Катя выбрала очень женственное и нежное платье белого цвета, которое подчеркнуло ее интересное положение. Наряд в пол интересен украшениями на плечах и шее, а также оборками в районе груди.
Осадчая дополнила аутфит босоножками на низком ходу и белой шляпкой в тон к наряду. Свои светлые волосы телеведущая собрала в элегантный пучок. Нежный макияж завершает ее утонченный образ.
Беременная теледива эффектно позировала в фотозоне, украшенной множеством золотистых украшений.
Пользователи сети не стали скупиться на комплименты и оставили Кате много теплых слов, восхищаясь ее красотой и нарядом: "Прекрасная, чудесная, ангел", "Красавица наша, шикарная", "Восторг, Катя!! Когда соединяют и карьеру и бизнес и рождение деток. Не боятся трудностей при этом расцветают, не выгорают. Респект".
Напомним, Потап и Горбунов кардинально сменили имидж ради съемок.
Как Politeka сообщала, Горбунов в роддоме поразил первыми кадрами с сыном.
Также Politeka рассказывала, Осадчая родила третьего ребенка и вышла в прямой эфир.