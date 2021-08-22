Екатерина Осадчая подчеркнула округлившийся животик роскошным платьем

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Катя Осадчая 19 августа в третий раз стала мамой - у нее и Юрия Горбунова родился сын.

Звезда уже даже выписалась из больницы, но продолжает ностальгировать и выкладывать архивные фото в Instagram, на которых все еще находится в положении.

Так, она показала новый стильный образ со съемок и покорила сеть. Для съемок Катя выбрала очень женственное и нежное платье белого цвета, которое подчеркнуло ее интересное положение. Наряд в пол интересен украшениями на плечах и шее, а также оборками в районе груди.

Осадчая дополнила аутфит босоножками на низком ходу и белой шляпкой в тон к наряду. Свои светлые волосы телеведущая собрала в элегантный пучок. Нежный макияж завершает ее утонченный образ.

Беременная теледива эффектно позировала в фотозоне, украшенной множеством золотистых украшений.

Пользователи сети не стали скупиться на комплименты и оставили Кате много теплых слов, восхищаясь ее красотой и нарядом: "Прекрасная, чудесная, ангел", "Красавица наша, шикарная", "Восторг, Катя!! Когда соединяют и карьеру и бизнес и рождение деток. Не боятся трудностей при этом расцветают, не выгорают. Респект".

Напомним, Потап и Горбунов кардинально сменили имидж ради съемок.

Как Politeka сообщала, Горбунов в роддоме поразил первыми кадрами с сыном.

Также Politeka рассказывала, Осадчая родила третьего ребенка и вышла в прямой эфир.