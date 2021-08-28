Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, показала свій відпочинок

Телеведуча вже через чотири дні після пологів брала участь в зйомках чергового ефіру «Світського життя» і навіть здивувала елегантним образом. Після народження сина Катерина не стала засиджуватися вдома і відразу ж приступила до важливих справ і проектів.

Зараз зірка також часто публікує в мережі різні кадри і дивує акуратними луками, які підбирає спеціально для виходу в світ. Цього разу Катерина залишила дітей на годину і вирішила провести цей час наодинці з думками з самою собою.

Без чоловіка артистка вирушила в кафе, де була помічена на терасі. Милуючись сонячною погодою, Осадча розповіла, чому така задоволена на кадрах:

«Час для себе. Просто сидіти і нічого не робити, мами зрозуміють» - прокоментувала нові знімки зірка.

Зауважимо, що популярна телеведуча через кілька днів після пологів вийшла в прямий ефір програми і розповіла, що думає над ім'ям дитини.

"У нас було аж 9 місяців, щоб подумати, але, насправді, третьою я чекала дівчинку. Ну, все ж, хотілося. А тому, що у нас третій хлопець, з новим чоловічим ім'ям мені трохи важче, ніж два попередні рази. Насправді так багато хороших чоловічих імен, у мене п'ять варіантів", - поділилася Осадча.