Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, показала свій відпочинок
Телеведуча вже через чотири дні після пологів брала участь в зйомках чергового ефіру «Світського життя» і навіть здивувала елегантним образом. Після народження сина Катерина не стала засиджуватися вдома і відразу ж приступила до важливих справ і проектів.
Зараз зірка також часто публікує в мережі різні кадри і дивує акуратними луками, які підбирає спеціально для виходу в світ. Цього разу Катерина залишила дітей на годину і вирішила провести цей час наодинці з думками з самою собою.
Без чоловіка артистка вирушила в кафе, де була помічена на терасі. Милуючись сонячною погодою, Осадча розповіла, чому така задоволена на кадрах:
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«Час для себе. Просто сидіти і нічого не робити, мами зрозуміють» - прокоментувала нові знімки зірка.
Зауважимо, що популярна телеведуча через кілька днів після пологів вийшла в прямий ефір програми і розповіла, що думає над ім'ям дитини.
"У нас було аж 9 місяців, щоб подумати, але, насправді, третьою я чекала дівчинку. Ну, все ж, хотілося. А тому, що у нас третій хлопець, з новим чоловічим ім'ям мені трохи важче, ніж два попередні рази. Насправді так багато хороших чоловічих імен, у мене п'ять варіантів", - поділилася Осадча.
Раніше Politeka писала, що Осадча на п'ятий день після пологів вийшла на роботу, в мережі ахнули: "не жінка, а брила...".
Нагадаємо, що Осадча після третіх пологів не всиділа вдома і вперше вийшла в світ: "Катя, вам так йде...".
A ще Politeka повідомляла, що Могилевська показала" помолоділу " Ротару і пококетувала з Шевченком, зайнявши місце Осадчої: яскраві кадри.