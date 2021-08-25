Українська телеведуча Катя Осадча через п'ять днів після пологів засвітилася на роботі

Як пише Politeka.net, 37-річна зірка 19 серпня втретє стала мамою. У Осадчої з телеведучим Юрієм Горбуновим народився син. Вже 24 серпня зірка вийшла на роботу, засвітившись спочатку на урочистостях з нагоди Дня Незалежності, а незабаром з'явившись на зйомках її авторської передачі «Світське життя».

На зйомках Осадча з'явилася в ефектному просторому платті синього кольору, яке, ймовірно, підбирали для вагітного животика. Вона брала інтерв'ю у політиків і знаменитостей, які прийшли на концерт Андреа Бочеллі.

В одному з телеграм-каналів ахнули, побачивши новоспечену маму на роботі.

"Катя Осадча не жінка, а брила. На п'ятий день після пологів вже працює", - зазначили автори каналу.

Незабаром Юрій Горбунов також поділився знімком з дружиною.

"Сімейний вихід. Приємне знайомство з родиною @denys_shmyhal_premier на концерті Андреа Боччелі", - підписав фото артист.

Нагадаємо, що Осадча привітала українців, нарвавшись на критику: "так любите Україну, що з усіма...".

Як повідомляла Politeka, Осадча після третіх пологів не всиділа вдома і вперше вийшла в світ: "Катя, вам так пасує...".

Також Politeka писала, що Осадчій після народження сина знайшли заміну в "Світському житті": хто з'явиться замість Каті.