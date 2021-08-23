Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала себе і розповіла про свято 24 серпня
Як пише Politeka.net, Катя і Юрій вирішили офіційно оформити відносини в 2017 році. Красуня народила сина Івана. Цього року дівчина зізналася, що знову вагітна, і 19 серпня розповіла про народження ще однієї дитини. Сьогодні Катя вирішила розповісти свої плани на День Незалежності, опублікувавши пост в Instagram.
Наа новому фото Осадча була в прозорій блузі з візерунками. Красуня посміхалася, закривши очі від задоволення.
"З Днем Прапора і з наступаючим Днем Незалежності! У нашій любові до України-наша сила! Відчуття свята в повітрі. А в нашій родині 24 серпня свято подвійне і я вже готуюся з подвоєною силою", - написала Катя.
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Варто відзначити, що 24 серпня день народження Юрія Горбунова, тому для зіркової сім'ї в цей день відразу два свята.
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Зі святом всіх", " звичайно, Д.народження вашої коханої людини.Подвійне свято.Вітаю вашу сім'ю від щирого серця", "шикарна до неможливості", "ви чарівна жінка", "так любите Україну, що з усіма саперюгами обнімаєтеся".
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