Телеведущий Юрий Горбунов показал кадры со счастливым семейством на прогулке

Еще в 2017 году Горбунов объявил, что уже женат на телеведущей Кате Осадчей. В том же году у них родился сын Иван, которому сейчас 4 года. А несколько дней назад у пары родился еще один сын. Супруги активно ведут социальные сети, поэтому даже в день рождения сына они показали первые кадры.

На этот раз Юрий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм, на котором не было его самого, но зато была счастливая Катерина, сын Ваня и новорожденный малыш.

«Банда собралась !! 😇😇😇 #люблю» - пишет Юрий под семейным кадром, которое сделал сам. Всего через несколько дней после родов Катерина спокойно блистала своим элегантным нарядом рядом с детьми и мужем.

Поклонники были покорены: «Невозможно красивое фото😍; От души поздравляю. ❤️; Пусть счастье больше. 👏; Люблююю❤; Поздравляю👏; Как назвали малыша? 😍; Витаю✨✨✨ пусть сынок растет здоровым и счастливым родителям на радость ❤️; Уже выписали? Я в шоке ❤️ неожиданно как-то; Счастье есть!; У родителей есть маленький помощник! Будьте здоровенькие и счастливенькие !!!».

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