Ведущая Катя Осадчая спустя сутки после рождения сыночка уже мелькала перед телеэкранами, причем при полном параде

Так, 37-летняя звезда 19 августа в третий раз стала мамой, подарив своему мужу Юрию Горбунову еще одного сына. Счастливые родители пока еще думают над именем крохи. А Катя еще привыкает к новой роли и изменениям в своем графике. Ведущая, судя по всему не намерена бросать работу.

У себя в микроблоге в Инстаграм Осадчая выставила свежие фото, показав передвижную телестудию и сделав анонс своего "Вечера премьер. Летней серии", передает Politeka.net.

"Спасибо за такое невероятное количество поздравлений!!! ❤️ Празднуем с малышом первые сутки его жизни. Все еще выбираем имя 😇 и готовимся смотреть уже вместе :) наш «Вечер премьер. Летняя серия», ведь малыш концерт слышал, но не смотрел 😂 уже в это воскресенье в 20:15 🥳 До встречи", - объявила Осадчая.

Звезда предстала с макияжем и в светлом платье, засветив фигуру спустя сутки после родов. На некоторых кадрах она держала на руках новорожденного.

"У кого-то завтрак телевизионный, а у кого-то реальный😂", - говорится в подписи.

Пользователи удивились стойкости ведущей, засыпав ее комплиментами в комментариях:

"Восхищаюсь вашей силой воли! День после родов, а уже вид невероятный и в рабочем режиме! Мама года ❤️👌🏻"

"Супер женщина! Супер мама! Как всегда прекрасна!😍😍😍 я в восторге от вас🔥🔥🔥"

"УЖЕ в экране??? и с макияжем - прелесть!!!"

"Вы невероятно красивая 😍сколько в Вас света!"

"Как вы похорошели😍 пусть растет здоровым малыш❤️"

"Молодчина! Царица всех домашних мужчин 🔥 Браво, Катя! 🔥👏"

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