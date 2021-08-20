Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно в третий раз стала мамой, в сентябре будет праздновать свое 38-летие

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм решили вспомнить, как выглядела Осадчая 9 лет назад. Авторы аккаунта сравнили архивное фото звезды с одним из свежих снимков.

«Катя Осадчая 9 лет назад и сейчас. Ведущая @kosadcha почти не изменилась, согласны?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать, насколько сильно изменилась звезда после того, как вышла замуж за своего коллегу Юрия Горбунова.

«Невероятно красивая», «Обожаю, Осадчую! Всегда настоящая! Поздравляю с рождением сына!», «Уколы красоты и современная косметология делают чудеса!», «Всегда красотка», «Если присмотреться, то стоматологи, косметологи хорошо работают)) но звёздам это нужно, как никому другому, это их хлеб» «Поменяла зубы, а так одинаковая», «Почти, только зубы сделала», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Осадчая перед родами призналась, что не может улететь из Украины: "Особенно грущу...".

Как сообщала Politeka, Осадчая вышла в прямой эфир практически сразу после родов: "Уже не знают, как…".

Также Politeka писала, что Осадчая после тайных родов раскрыла правду о поле ребенка, кадры: "Счастье-то какое".