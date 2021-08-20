Відома телеведуча Катя Осадча після пологів третьої дитини відразу з'явилася на прямому ефірі

Як передає Politeka.net, днями у Каті Осадчої та Юрія Горбунова народився син. Тепер телеведуча є матір'ю 3 дітей. Як відомо, в лютому 2017-го року подружжя публічно заявили про те, що вони перебувають у шлюбі. У тому ж році у них народився син Іван, якому зараз 4 роки. Зіркова пара активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу, Катя Осадча оголосила у себе в Instagram-сторіз про те, що вже наступного дня після пологів третього сина вона виходить на ефір "Сніданок з 1+1".

Також ведуча показала себе, після ефіру.

На акаунті програми "Сніданок з 1+1" вчора з'явилася публікація з тим, що до них прийде на ефір Катя Осадча. Серед коментарів розгорілося обурення у користувачів мережі

Користувачі Мережі залишили безліч негативних коментарів під новиною:

"Щастя любить тишу! не навіщо все своє життя виставляти на загальний огляд."

"Ви вже не знаєте як зробити сенсацію, хоча тисячі народжують і не бояться показати малюка, а ви знову зі спинки будете показувати ??? 1 + 1 вже не знають як підняти рейтинг, якщо до такого дійшли. Всього навсього хороша ведуча, який сенс в показі, показати як народжують багаті і знамениті??? Так нас нічим дивувати, покажіть як звичайні жінки, не знамениті народжують, в яких лікарнях … ",

"А навіщо на другий день після пологів бігти в студію????".

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