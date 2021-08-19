Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала перше фото її новонародженого малюка
Ще вчора Катерина Осадча показувала, як прогулюється біля будинку, їздить на машині і гуляє ввечері з сином, а вже сьогодні, 19-го серпня, телеведуча виклала пост, в якому розповіла, що народила дитину.
Катерина стала мамою втретє, причому тепер вона мама трьох синів, старший з яких вже випустився зі школи в цьому році. Не забула Катерина звернутися до чоловіка з приводу їх щасливого дня і показати дитину.
"Привіт, наш новий всесвіт! ❤️ Я мама трьох синів ❤️ gorbunovyuriy дякую Тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять хороші хлопці 😉» - написала Осадча, показавши руку свого новонародженого сина.
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Користувачі завалили зірку компліментами:
"Вітаю Вас😍 😍; вітаю! ♥ ️ ♥ ; Вітаю, нехай росте здоровою і щасливою людиною ❤️❤; вітаю ❤️; вітаю👏 😍; витання👏 😍; щастя то яке!!!!! Вітаю ❤️ Будьте щасливі🤍 🤍 🤍; вітаю !!! Здоров'я і щастя вам з малюком❤️".
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