Популярна українська телеведуча Катя Осадча розповіла перед пологами, про що сумує найбільше

Артистка вирішила розповісти про те, чого їй не вистачає перед пологами. Зовсім скоро телеведуча Катерина Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим знову стануть батьками. Тому в розділі Сторі зірка вирішила трохи розповісти про те, що змінилося в їх буднях.

"Хвилинка ностальгії, поки чекаю зйомку. Особливо сумую за Парижем, відкрили кордон, коли мій польотний ліміт на вагітність вже вичерпаний. Буду чекати, Юра, ти знаєш, куди мене везти в першу чергу!" - розповіла Осадча.

Також зірка поділилася милим кадром зі світлим образом у білій сукні.

"Напевно, що в цьому році останні тижні літа найбільш хвилюючі" - написала також під ще одним кадром зірка.

Шанувальники відреагували і на образ Катерини, і на її слова про те, що скоро у неї вже з'явиться малюк:

"Бажаю легких пологів! ❤ ️ ; Катя, вам підходить вагітність, ви така красива 🔥; така красуня, Катюша ... 😍 ; Яка ж ви красива !!! 🔥 ; Вагітна жінка прекрасна 😍; ❤ ️ дуже ніжна 😍 чарівні) Легких пологів❤️; Катя, ви класна! Чарівна, неперевершена! Бажаю Вам добра, тепла, благополуччя! 🙏».

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