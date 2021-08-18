Популярна українська телеведуча Катя Осадча розповіла перед пологами, про що сумує найбільше
Артистка вирішила розповісти про те, чого їй не вистачає перед пологами. Зовсім скоро телеведуча Катерина Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим знову стануть батьками. Тому в розділі Сторі зірка вирішила трохи розповісти про те, що змінилося в їх буднях.
"Хвилинка ностальгії, поки чекаю зйомку. Особливо сумую за Парижем, відкрили кордон, коли мій польотний ліміт на вагітність вже вичерпаний. Буду чекати, Юра, ти знаєш, куди мене везти в першу чергу!" - розповіла Осадча.
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Також зірка поділилася милим кадром зі світлим образом у білій сукні.
"Напевно, що в цьому році останні тижні літа найбільш хвилюючі" - написала також під ще одним кадром зірка.
Шанувальники відреагували і на образ Катерини, і на її слова про те, що скоро у неї вже з'явиться малюк:
"Бажаю легких пологів! ❤ ️ ; Катя, вам підходить вагітність, ви така красива 🔥; така красуня, Катюша ... 😍 ; Яка ж ви красива !!! 🔥 ; Вагітна жінка прекрасна 😍; ❤ ️ дуже ніжна 😍 чарівні) Легких пологів❤️; Катя, ви класна! Чарівна, неперевершена! Бажаю Вам добра, тепла, благополуччя! 🙏».
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