Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала себя и рассказала о празднике 24 августа

Как пишет Politeka.net, Катя и Юрий решили официально оформить отношения в 2017 году. Красотка родила сына Ивана. В этом году девушка призналась, что снова беременна, и 19 августа рассказала о рождении еще одного ребенка. Сегодня Катя решила рассказать свои планы на День Независимости, опубликовав пост в Инстаграм.

Наа новом фото Осадчая была в прозрачной блузе с узорами. Красотка улыбалась, закрыв глаза от удовольствия.

"С Днем флага и с наступающим Днем независимости! В нашей любви к Украине - наша сила! Ощущение праздника в воздухе. А в нашей семье 24 августа праздник двойной и я уже готовлюсь с удвоенной силой", - написала Катя.

Стоит отметить, что 24 августа день рождения Юрия Горбунова, поэтому для звездной семье в этот день сразу два праздника.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"С праздником всех", "Конечно, д.рождение вашего любимого человека.Двойной праздник.Поздравляю вашу семью от всей души", "Шикарная до невозможности", "Вы волшебная женщина", "Так любите Украину, что со всеми саперюгами обнимаетесь".

Напомним, Горбунов показал, как старший сын отреагировал на новорожденного

А еще Politeka писала, что Горбунов показал, как выглядит Осадчая всего через несколько дней после родов

Также Politeka сообщала, что Осадчая с сыном на руках показала фигуру на следующий день после родов



