Украинская телеведущая Катя Осадчая через пять дней после родов засветилась на работе

Как пишет Politeka.net, 37-летняя звезда 19 августа в третий раз стала мамой. У Осадчей с телеведущим Юрием Горбуновым родился сын. Уже 24 августа звезда вышла на работу, засветившись сначала на торжествах по случаю Дня независимости, а вскоре появившись на съемках ее авторской передачи «Светская жизнь».

На съемках Осадчая появилась в эффектном просторном платье синего цвета, которое, вероятно, подбирали для беременного животика. Она брала интервью у политиков и знаменитостей, которые пришли на концерт Андреа Бочелли.

В одном из Телеграмм-каналов ахнули, увидев новоиспеченную маму на работе.

«Катя Осадчая не женщина, а глыба. На пятый день после родов уже работает», - отметили авторы канала.

Вскоре Юрий Горбунов также поделился снимком с женой.

«Семейный выход. Приятное знакомство с семьей @denys_shmyhal_premier на концерте Андреа Боччели», - подписал фото артист.

Напомним, что Осадчая поздравила украинцев, нарвавшись на критику: "Так любите Украину, что со всеми...".

Как сообщала Politeka, Осадчая после третьих родов не усидела дома и впервые вышла в свет: «Катя, вам так идет...».

Также Politeka писала, что Осадчей после рождения сына нашли замену в "Світському житті": кто появится вместо Кати.