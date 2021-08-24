Українська телеведуча Катя Осадча незабаром після третіх пологів з'явилася на публічному заході
Як пише Politeka.net, 37-річна Осадча засвітилася в обнімку зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим під час святкування Дня Незалежності України. Парочка позувала на Майдані серед почесних гостей свята. На Каті була вишукана вишита сукня, а на телеведучому біла вишиванка.
"З Днем Незалежності! З 30 річницею! Слава Україні!",- підписав фото Горбунов.
У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів. Також шанувальники стали вітати Горбунова, який сьогодні святкує свій день народження.
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"Осадча найкраща!", "Друзі, ви красені", "вітаємо, які ви красиві", "Катя, вам так пасує народжувати) ви сяєте ніжністю", "з подвійним святом Вас - сили Вам і величезних досягнень", "Які ви красиві. Ви ідеальна пара. Щастя вам безмежного", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Осадча показала, чого чекати від Кароль, Полякової та інших зірок на концерті до Дня Незалежності.
Як повідомляла Politeka, Осадчій після народження третьої дитини знайшли заміну в "Світському житті", інтрига розкрита: хто з'явиться замість Каті.
Також Politeka писала, що Осадча вирішила привітати українців, але нарвалася на критику: "так любите Україну, що з усіма...".