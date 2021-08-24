Українська телеведуча Катя Осадча незабаром після третіх пологів з'явилася на публічному заході

Як пише Politeka.net, 37-річна Осадча засвітилася в обнімку зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим під час святкування Дня Незалежності України. Парочка позувала на Майдані серед почесних гостей свята. На Каті була вишукана вишита сукня, а на телеведучому біла вишиванка.

"З Днем Незалежності! З 30 річницею! Слава Україні!",- підписав фото Горбунов.

У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів. Також шанувальники стали вітати Горбунова, який сьогодні святкує свій день народження.

"Осадча найкраща!", "Друзі, ви красені", "вітаємо, які ви красиві", "Катя, вам так пасує народжувати) ви сяєте ніжністю", "з подвійним святом Вас - сили Вам і величезних досягнень", "Які ви красиві. Ви ідеальна пара. Щастя вам безмежного", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Осадча показала, чого чекати від Кароль, Полякової та інших зірок на концерті до Дня Незалежності.

Як повідомляла Politeka, Осадчій після народження третьої дитини знайшли заміну в "Світському житті", інтрига розкрита: хто з'явиться замість Каті.

Також Politeka писала, що Осадча вирішила привітати українців, але нарвалася на критику: "так любите Україну, що з усіма...".