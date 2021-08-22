Катя Осадча презентувала концерт до Дня Незалежності, де виступлять популярні українські артисти
Як передає Politeka.net, Катя Осадча відома як популярна телеведуча. Вона у шлюбі з українським ведучим Юрієм Горбуновим. Як повідомлялося раніше, дівчина нещодавно народила сина, і тепер у неї троє дітей. Варто відзначити, що ведуча довгі роки веде програму "Світське життя". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу на сторінці "Світське життя" в Instagram з'явилася нова серія фото. На ній представили зірок, які виступатимуть на концерті до Дня Незалежності України, підготовленим каналом "1+1".
На концерт були запрошені: Джамала і Тетяна Решетняк, Тіна Кароль і KAZKA, Оля Полякова і Олег Скрипка, Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Дзідзьо, група "Go_A", Артем Пивоваров і Наталія Могилевська.
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