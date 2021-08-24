Украинская телеведущая Катя Осадчая вскоре после третьих родов появилась на публичном мероприятии
Как пишет Politeka.net, 37-летняя Осадчая засветилась в обнимку со своим мужем Юрием Горбуновым во время празднования Дня Независимости Украины. Парочка позировала на Майдане среди почетных гостей праздника. На Кате было изысканное вышитое платье, а на телеведущем белая вышиванка.
«С Днем Независимости! С 30 годовщиной! Слава Украине!», - подписал фото Горбунов.
В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов. Также поклонники стали поздравлять Горбунова, который сегодня празднует свой день рождения.
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«Осадчая лучшая!», «Ребята, вы красавцы», «Поздравляем, какие вы красивые», «Катя, вам так идет рожать) Вы сияете нежностью», «С двойным праздником Вас - Силы Вам и огромных достижений», «Какие вы красивые. Вы идеальная пара. Счастья Вам безграничного», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Осадчая показала, чего ждать от Кароль, Поляковой и других звезд на концерте ко Дню Независимости.
Как сообщала Politeka, Осадчей после рождения третьего ребенка нашли замену в "Світському житті", интрига раскрыта: кто появится вместо Кати.
Также Politeka писала, что Осадчая решила поздравить украинцев, но нарвалась на критику: "Так любите Украину, что со всеми...".