Украинская телеведущая Катя Осадчая вскоре после третьих родов появилась на публичном мероприятии

Как пишет Politeka.net, 37-летняя Осадчая засветилась в обнимку со своим мужем Юрием Горбуновым во время празднования Дня Независимости Украины. Парочка позировала на Майдане среди почетных гостей праздника. На Кате было изысканное вышитое платье, а на телеведущем белая вышиванка.

«С Днем Независимости! С 30 годовщиной! Слава Украине!», - подписал фото Горбунов.

В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов. Также поклонники стали поздравлять Горбунова, который сегодня празднует свой день рождения.

«Осадчая лучшая!», «Ребята, вы красавцы», «Поздравляем, какие вы красивые», «Катя, вам так идет рожать) Вы сияете нежностью», «С двойным праздником Вас - Силы Вам и огромных достижений», «Какие вы красивые. Вы идеальная пара. Счастья Вам безграничного», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Осадчая показала, чего ждать от Кароль, Поляковой и других звезд на концерте ко Дню Независимости.

Как сообщала Politeka, Осадчей после рождения третьего ребенка нашли замену в "Світському житті", интрига раскрыта: кто появится вместо Кати.

Также Politeka писала, что Осадчая решила поздравить украинцев, но нарвалась на критику: "Так любите Украину, что со всеми...".