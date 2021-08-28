Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно родила третьего сына, показала свой отдых
Телеведущая уже через четыре дня после родов участвовала в съемках очередного эфира «Светской жизни» и даже удивила элегантным образом. После рождения сына Катерина не стала засиживаться дома и сразу же приступила к важным делам и проектам.
Сейчас звезда также часто публикует в сети различные кадры и удивляет аккуратными луками, которые подбирает специально для выхода в свет. В этот раз Катерина оставила детей на час и решила провести это время наедине с мыслями с самой собой.
Без супруга артистка отправилась в кафе, где была замечена на террасе. Любуясь солнечной погодой, Осадчая рассказала, почему такая довольная на кадрах:
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Оборвалась жизнь выдающегося украинца: "Очень несправедливо"
Гвоздева рассказала, почему не общается с Остапчуком после "Танців з зірками": "Убеждала, чтобы он не бил морду..."
Ксения Мишина и Эллерт не смогли скрыть правду о своих отношениях, Сеть кипит: "Саша, зачем эти игры"
Леся Никитюк, Горбунов, Яма, Лобода и другие высказались о новом звании Монатика: "Никто не верил в него..."
«Час для себя. Просто сидеть и ничего не делать, мамы поймут» - прокомментировала новые снимки звезда.
Заметим, что популярная телеведущая через несколько дней после родов вышла в прямой эфир программы и рассказала, что думает над именем ребенка.
"У нас было аж 9 месяцев, чтобы подумать, но, на самом деле, третьей я ждала девочку. Ну, все же, хотелось. А потому, что у нас третий парень, с новым мужским именем мне немного тяжелее, чем два предыдущих раза. На самом деле так много хороших мужских имен, у меня пять вариантов », - поделилась Осадчая.
Ранее Politeka писала, что Осадчая на пятый день после родов вышла на работу, в сети ахнули: "Не женщина, а глыба...".
Напомним, что Осадчая после третьих родов не усидела дома и впервые вышла в свет: "Катя, вам так идет...".
A еще Politeka сообщала, что Могилевская показала "помолодевшую" Ротару и пококетничала с Шевченко, заняв место Осадчей: яркие кадры.