Фаворитка Влада Ямы и известная гимнастка Анна Ризатдинова показала, как занимается спортом и заговорила о мотивации

Как передает Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной украинской спортсменкой. Она прославилась как олимпийская чемпионка. Она завоевала бронзувую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-ом году. Также она участвовала в шоу "Танці з зірками", где стала фавориткой судьи Влада Ямы. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз спортсменка поделилась новымв видео на своей странице в Инстаграм. На нём девушка показывает, как занимается спортом в тренажерном зале.

"Поверьте, вы не одиноки.

Мне, так же как и вам, трудно вставать по утрам ради тренировки — я обожаю поспать подольше☺️



После завершения профессиональной карьеры, у меня внутри было полное отрицание спорта и нежелание ходить в зал.

Головой понимала что нужно, но ноги не хотели идти.



И только сейчас, спустя огромный отрезок времени в пять лет, я снова хочу заниматься спортом. Мне нравится чувствовать тонус, силу в мышцах, этот непередаваемый кайф после тренировки и хвалить себя.



Давайте вместе со мной побеждать лень, уделять себе время и выглядеть на миллион долларов.", заявила Анна Ризатдинова.

Поклонники вдохновились спортсменкой и оставили несколько комментариев: "Потрясающе красиво", "Прекрасный пример".

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