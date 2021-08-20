Украинская гимнастка и фаворитка Влада Ямы с "Танців з зірками" Анна Ризатдинова показала сына от скандального олигарха

Как передает Politeka.net, Анна Ризатдинова является известной украинской спортсменкой. Она также является бронзовой призеркой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и многократной чемпионкой мира. Гимнастка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз спортсменка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Анна замужем за скандальным олигархом Александром Онищенко, который сбежал из Украины и сейчас проживет в ЕС. У них есть сын - Роман. На снимке Анна обнимает своего сына.

"Недавно мы с Ромочкой ездили в отпуск.



Для меня настоящий отдых — это, когда пространство и возможность выбирать есть у всех.

С моим графиком жизни отпуск — единственная неделя в году, когда я могу отдохнуть и восстановиться, но в тоже время Ромочка должен максимально весело и классно провести время.



Мы учимся это совмещать. Стараемся вдвоем, абсолютно на равных, решать, где провести время — на море или в бассейне, что будем делать вечером и другие мелкие вопросы.

Когда наши желания разнятся, мы договариваемся. Например, сегодня мы поступим так, как хочет Рома, а завтра — как выберу я.", рассказала Анна Ризатдинова.

Поклонники засыпали спортсменку и её сына комлиментами: "Видно, что он очень любит свою маму", "Пупс", "Счастья вам и благополучия", "Красивые".

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