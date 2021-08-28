Фаворитка Влада Ямы и участница шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова показала, как проводит утро выходного дня

Как передает Politeka.net, Анна Ризатдинова является известной украинской спорстменкой. Она прославилась благодаря своему участию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-ом году, там она принесла Украине бронзовую медаль. Также она участвовала в проекте "Танці з зірками", где стала любимицей хореографа Влада Ямы. Гимнастка активно ведет социальные сети и радует поклонником новым контентом.

На этот раз девушка показала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Анна лежит в кровати в черной пижаме из коротких шортиков и блузки. Она показывает, как одновременно может и читать, и заниматься спортом. Девушка часто показывает свою идеальную фигуру в соцсетях.

"Доброе утро", пишет Анна.

Комментариев и реакций у публикации нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.

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