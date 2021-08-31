Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма, оказывается, не только хорошо танцует, но еще и "крепкий хозяйственник"

Так, 39-летний артист опубликовал в своих "сториз" в Инстаграм, а также TikTok забавные кадры, как возится на собственном огороде, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На кадрах раздетый до пояса Влад стоит, согнувшись, над помидорами, собирая овощи в миску, где у него уже лежали огурцы и сладкий перец.

Яма решил подшутить, дополнив ролик фразой Верки Сердючки. Хореограф "залипсил" артистку: "Звезда не звезда, но жизнь сейчас такая, что надо под рукой иметь свой огородик".

Жизненная мудрость от Влада Ямы быстро облетела Сеть. Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное:

"В точку!)))"; "Сомнительная звезда🤷"; "Звезда, тоже человек"; "Все правильно, молодец!"; "Влад молодец... и тракторец"; "Ну, Яма даешь..."; "Не ну это жиза..."; "Сапать надо"; "Прям как Ляшко"; "Сердючка как всегда🔥🙌".

Как известно, Влад родом из Запорожья. Его родители до сих пор здесь живут, в обычной квартире в девятиэтажке. Звезда частенько с женой и маленьким сыном бывает у них в гостях.

Ранее Politeka писала, что Влад Яма оказался под капельницей после ужина в ресторане, что с ним сейчас: "ошибка иногда может стоить жизни".

Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" отвез свою семью в "секретное "место: "нас ждут великие дела!".

A еще Politeka сообщала, что Яму из "Танців з зірками" обмазали краской прямо в центре Киева: "Попал под раздачу"